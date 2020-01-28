Россияне оказались недовольны милитаризмом Дня Победы

Россияне могут захотеть изменить формат празднования Дня Победы. Граждане традиционно относят праздник к числу важных, однако многих из них оказались недовольны излишним милитаристским уклоном и помпезностью мероприятий в этот день. Об этом свидетельствуют результаты исследования Института прикладных политических исследований НИУ ВШЭ, передает «Коммерсантъ».

Кроме того, выяснилось, что многие россияне знают государственные праздники не по названию, а по календарной дате, так же респонденты рассматривают их как дополнительные выходные, не задумываясь о смысловой нагрузке. Исключением стал только День Победы.

Часть опрошенных высказали мнение об избыточности эмоций соотечественников. Они раскритиковали такие надписи машинах, как «1941–1945, можем повторить» или «На Берлин!», излишний пафос празднования, милитаристский уклон и помпезность мероприятий.

По данным исследователей, властям страны в скором времени придется изменить военный уклон торжественных мероприятий, чтобы сохранить праздник символом единства. Так, молодое поколение предпочло бы увидеть историческую реконструкцию Парада Победы 1945 года, почтить память воевавших родственников, но не смотреть демонстрацию военного потенциала страны, считают в ВШЭ.

В 2018 году самыми популярными праздниками россияне сочли Новый год и День Победы. По данным ВЦИОМ, их отмечают 95 процентов населения страны. «Российской культуре свойственен высокий уровень консерватизма относительно праздничных событий, принимаемых в национальном масштабе: топовые позиции рейтинга уверенно делят между собой гражданские и религиозные православные даты», — пояснили в организации.

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