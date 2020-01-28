Напавшему на журналиста российскому чиновнику вынесли приговор

Черногорский городской суд Хакасии приговорил к двум годам условно главу Ширинского района республики Сергея Зайцева по делу о нападении на журналиста телеканала «России 24» Ивана Литомина. Об этом во вторник, 28 января, сообщает информационное агентство «Хакасия».

Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего, обязав чиновника выплатить журналисту 50 тысяч рублей. Гособвинение просило приговорить Зайцева к трем годам колонии.

В мае 2019 года появилось видео, на котором глава Ширинского района напал на сотрудников «России 24» со словами «Вы какого черта сюда приехали?» во время съемок программы «Вести. Дежурная часть». Журналисты снимали сюжет о состоянии жилья, предоставленного пострадавшим от лесных пожаров в 2015 году. Зайцев отказался отвечать на вопросы корреспондента, повалил его на пол и выгнал из кабинета.

Позже чиновник обвинил журналистов в провокации. Зайцев заявил, что это была «спланированная акция» съемочной группы. По его словам, к нему ворвались в кабинет в нерабочее время, назвали вором, коррупционером и обвинили в криминальном прошлом.

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