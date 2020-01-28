В Санкт-Петербурге пропал актер из сериала «Молодежка» Евгений Романцов. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ во вторник, 28 января.

Друг артиста уже обратился в полицию с заявлением об исчезновении. Он пояснил, что они вместе приехали в город из Москвы, а затем решили посетить несколько баров. В какой-то момент он понял, что актер исчез. В отеле, в котором они остановились, Романцов так и не появлялся.

26-летний Романцов известен не только по роли в «Молодежке», но и по другим фильмам и сериалам. Среди них — «Ивановы-Ивановы», «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», «Новогодний экспресс», «Клячка», «Ню» и «Волевой прием».

27 января стало известно об исчезновении актрисы Натальи Андрейченко. Ее директор Ян Трунцев заявил, что звезда пропала в Мексике и не выходит на связь. На следующий день артистка опубликовала видео в Instagram, в котором рассказала, что все это время она была на духовной практике в джунглях, по правилам которой ей нельзя было говорить.

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