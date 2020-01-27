Директор Натальи Андрейченко объявил о пропаже актрисы в Мексике

Звезда фильмов «Военно-полевой роман» и «Мэри Поппинс, до свидания» Наталья Андрейченко пропала в Мексике и не выходит на связь. Об этом PR-директор заслуженной артистки России Ян Трунцев сообщил во «ВКонтакте» в понедельник, 27 января.

Сообщение о пропаже артистки также появилось в посвященных ей аккаунтах во

«ВКонтакте», Instagram и на ее странице в Facebook. Ни один из этих аккаунтов официально не подтвержден. В Instagram артистки в предыдущих постах рассказывается о ее путешествии по Швейцарии. В предпоследней публикации, сделанной 26 января, утверждается, что «путешествие подошло к концу» и артистка собирается домой.

«Наталья не выходит на связь уже более суток. В субботу она была в гостях у подруги Марэт в Канкуне, уехала в 3 часа дня, сказав о плохом самочувствии и усталости, ее клонило в сон», — написал Трунцев. Он добавил, что последние дни у актрисы «шла напряженная подготовка к запуску одного проекта».

В сентябре 2018 года Наталья Андрейченко рассказала, что в 19-летнем возрасте ее изнасиловали двое мужчин.

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