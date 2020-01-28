В Европе захотели избавиться от мелочи — Еврокомиссия в новой рабочей программе предлагает вывести из обращения монеты номиналом в один и два цента. Об этом пишет газета Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на копию документа.

Комиссия предлагает ввести единые правила округления цен для всех стран ЕС — округлять минимум до пяти центов. Согласно докладу Еврокомиссии за 2018 год, большинство граждан европейских стран и так не используют в расчетах монеты в один и два цента. Выведение их из обращения поможет значительно сократить затраты на производство, подсчет и транспортировку монет, пишет газета.

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Не все в Европейском парламенте единодушно приняли инициативу. Некоторые депутаты увидели в отказе от мелких монет первый шаг к переходу на полностью безналичный расчет. «Инициатива комиссии вызывает тревогу. Подготовка к отказу от наличных не должна вестись ни в коем случае», — приводит издание слова депутата Европарламента Маркуса Фербера. Новая рабочая программа Еврокомиссии будет представлена в среду, 29 января.

В России копеечные и пятикопеечные монеты не выпускаются с 2012 года. А с 2018 года Центробанк не чеканил монеты номиналом ниже одного рубля. Отмечается, что отказ от производства монет позволил регулятору сэкономить миллиарды рублей, но о выводе их из обращения речи не идет.

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