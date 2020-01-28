Отец закрыл дочь от товарного поезда своим телом

Житель египетского города Исмаилия своим телом закрыл дочь от приближающегося товарного поезда. Об этом сообщает сайт Gulf News.

В понедельник, 27 января, мужчина с девочкой-подростком переходил в неположенном месте железнодорожные пути на станции города Исмаилия. Неожиданно находившийся поблизости товарный поезд включил сирену и тронулся.

Находившаяся на путях девочка запаниковала и упала на землю. Ее отец спрыгнул с платформы к ребенку и закрыл его собственным телом от поезда, который проехал рядом с ними.

Очевидцы сняли произошедшее на видео. Некоторые из них провозгласили мужчину «суперотцом», так как он рисковал жизнью, чтобы спасти дочь. В то же время сотрудники станции назвали его нерадивым отцом. Диспетчер Ашраф Абдул Хамид (Ashraf Abdul Hamid) пояснил, что египтянин решил перейти через пути в неположенном месте, а не воспользовался тоннелем для пешеходов. При этом он успел запрыгнуть на платформу, оставив ребенка внизу.

Личность отца не установлена. По словам очевидцев, мужчине около 50 лет, а его дочери — 13-14 лет.

Ранее сообщалось, что в американском городе Окленд, штат Калифорния, работник станции метро Coliseum Station спас упавшего на рельсы пассажира. Пьяный мужчина шел по краю платформы, не удержался на ногах и упал на рельсы перед приближающимся поездом.

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