Бывший директор ГБР Украины подал в суд на Зеленского

Бывший глава Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Роман Труба подал иск в Верховный суд о признании незаконным указа президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий директора ГБР. Об этом экс-глава ведомства написал в своем Telegram-канале.

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По словам Трубы, снятие его с должности было политическим решением, появившимся «в результате реализации сценариев различных групп». Экс-глава ГБР уверен, что указ президента о досрочном прекращении полномочий должен получить правовую оценку со стороны судей.

Ранее Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное дело по обращению депутатов от партии бывшего украинского лидера Петра Порошенко «Европейская солидарность» относительно действий Трубы на посту директора ГБР. Тот в свою очередь назвал возбуждение производства против него местью экс-президента.

Зеленский подписал закон о смене руководства и перезапуске ГБР 24 декабря 2019 года. После увольнения Трубы с должности главы ведомства президент назначил временно исполняющей обязанности директора ГБР Ирину Венедиктову.

Именно ГБР расследует уголовные дела, в которых фигурирует экс-президент Украины Петр Порошенко. В ведомстве открыто 13 делопроизводств, касающихся возможной государственной измены, легализации в офшорах преступных доходов и вероятного вмешательства в деятельность судебной власти. Также ГБР проводит расследование о вероятных нарушениях закона при вхождении украинских кораблей в российские территориальные воды в районе Крыма в ноябре 2018 года. По большинству из этих дел Порошенко проходит как свидетель, однако в ноябре стало известно, что по двум из них ГБР присвоило экс-президенту статус подозреваемого.

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