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Нового директора ГБР Украины нашли в Верховной Раде

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Ирина Венедиктова
Ирина Венедиктова

Нового директора Государственного бюро расследований (ГБР) Украины нашли в Верховной Раде. Депутат от «Слуги народа» Ирина Венедиктова может в ближайшие дни стать главой ведомства вместо Романа Трубы, сообщает «Страна.ua».

Журналисты издания получили эту информацию от источников в правоохранительных органах.

«Страна.ua» уточняет, что Венедиктова присоединилась к команде президента Владимира Зеленского довольно давно, еще до его прихода во власть. По информации издания, она связана с действующим главой МВД Арсеном Аваковым.

Зеленский подписал закон о смене руководства и перезапуске ГБР 24 декабря. В течение пяти дней он должен назначить исполняющего обязанности директора бюро.

Государственное бюро расследований было задумано как аналог американского ФБР, которое должно заниматься расследованиями в отношении высших должностных лиц. Главным аргументом в пользу создания ведомства была невозможность для прокуратуры одновременно вести следствие и выполнять надзорные функции. Окончательно спецслужба была сформирована в августе 2018 года, в декабре прокуратура начала передавать ГБР дела.

Именно ГБР расследует уголовные дела, в которых фигурирует экс-президент Украины Петр Порошенко. В ведомстве открыто 13 делопроизводств, касающихся возможной государственной измены, легализации в офшорах преступных доходов и вероятного вмешательства в деятельность судебной власти. Также ГБР проводит расследование о вероятных нарушениях закона при вхождении украинских кораблей в российские территориальные воды в районе Крыма в ноябре 2018 года. По большинству из этих дел Порошенко проходит как свидетель, однако в ноябре стало известно, что по двум из них ГБР присвоило экс-президенту статус подозреваемого.

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