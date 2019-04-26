Команда Зеленского раскрыла судьбу антикоррупционных ведомств

Команда победителя президентских выборов на Украине Владимира Зеленского планирует перезапуск антикоррупционных органов. Об этом рассказала эксперт по антикоррупционной политике и диджитал-решениям для государства Галина Янченко в своем Facebook.
«На сегодняшний день детализированный план действий в части антикоррупционной политики находится на этапе финализации», — написала она.
По ее словам, команда Зеленского планирует полностью перезапустить Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК). Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) считают необходимым «поддержать и усилить институционально», при этом Янченко подчеркнула, что настаивает на этом лично. Специальную антикоррупционную прокуратуру (САП) ожидает смена руководства, но пока у Зеленского идет «очень серьезная дискуссия» по поводу кандидатур на замену, пояснила эксперт.
3 апреля советник Зеленского Александр Данилюк пообещал в течение недели представить план по реформированию силовых структур, включая и антикоррупционные органы. По его словам, в настоящее время они не работают из-за политической зависимости. Он считает, что наиболее громкие дела против представителей власти блокируются «сверху».
Данилюк анонсировал, что они будут «поставлены с ног на голову». «Есть единственный подход, который нам придется применять — это старый подход революции: до основания и затем...» — сообщил он.
21 апреля на Украине прошел второй тур выборов президента. Победу в нем одержал Зеленский, набрав 73,22 процента голосов. Его соперника — действующего главу государства Петра Порошенко — поддержали 24,45 процента избирателей.