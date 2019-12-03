Руководство преследующего Порошенко ведомства уволят

Верховная Рада Украины приняла закон о досрочном прекращении полномочий всего руководящего состава Государственного бюро расследований (ГБР). Об этом сообщает издание «Украинская правда».

Закон принят с целью перезагрузки созданного в 2018 году силового ведомства. В ходе рассмотрения законопроекта к нему было подано более 300 поправок. Новый закон изменит порядок назначения высшего руководства ведомства — директора ГБР и его заместителей. Кроме того, действующее руководство ведомства досрочно сложит с себя свои полномочия. Законопроект поддержали 250 депутатов, большинство из которых входят во фракцию президентской партии «Слуга народа».

За несколько часов до рассмотрения документа во втором чтении президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Facebook пост, в котором объявил о подозрении в получении взятки к одному из заместителей директора ГБР Романа Трубы. Он отметил, что это является еще одним аргументом в пользу перезагрузки ведомства, которое «создавалось как независимое и объективное», призвав депутатов поддержать законопроект.

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Государственное бюро расследований было задумано как аналог американского ФБР, который должен заниматься расследованиями в отношении высших должностных лиц. Главным аргументом в пользу создания ведомства была невозможность для прокуратуры одновременно вести следствие и выполнять надзорные функции. Окончательно спецслужба была сформирована в августе 2018 года, в декабре прокуратура начала передавать ГБР дела.

Именно ГБР расследует уголовные дела, в которых фигурирует экс-президент Украины Петр Порошенко. В ведомстве открыто 13 делопроизводств, которые касаются возможной государственной измены, легализации в офшорах преступных доходов и вероятного вмешательства в деятельность судебной власти. Также ГБР проводит расследование о вероятных нарушениях закона при вхождении украинских кораблей в российские территориальные воды в районе Крыма в ноябре 2018 года. По большинству из этих дел Порошенко проходит как свидетель, однако в ноябре стало известно, что по двум из них ГБР присвоило экс-президенту статус подозреваемого.

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