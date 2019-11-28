Названо число желающих суда над Порошенко украинцев

Подавляющее большинство украинцев поддерживают снятие неприкосновенности с бывшего президента Петра Порошенко и привлечение его к уголовной ответственности. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

74 процента опрошенных в той или иной степени поддержали такое предложение, 21 процент относится к нему отрицательно.

18 ноября стало известно, что Государственное бюро расследований (ГБР) уведомило Генпрокуратуру о получении Петром Порошенко статуса подозреваемого по двум уголовным делам вместо статуса свидетеля. В связи с этим в ведомство было направлено ходатайство о снятии депутатской неприкосновенности с политика и привлечении его к уголовному делу. Надзорное ведомство должно получить соответствующее разрешение в Верховной Раде.

Всего на Украине открыты 13 уголовных дел, в которых фигурирует Порошенко. Они касаются возможной государственной измены, легализации в офшорах преступных доходов и вероятного вмешательства в деятельность судебной власти. Также ГБР проводит расследование о вероятных нарушениях закона при вхождении украинских кораблей в российские территориальные воды в районе Крыма в ноябре 2018 года. В настоящий момент по всем этим делам Порошенко проходит как свидетель.

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