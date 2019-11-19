Порошенко предрекли снятие неприкосновенности

Большинство депутатов Верховной Рады поддержат снятие неприкосновенности с бывшего президента Украины Петра Порошенко, если этот вопрос будет обсуждаться. Об этом заявил заместитель руководителя партии «Слуга народа» Александр Корниенко в интервью изданию «Новое время».

«По сути, это техническое голосование, когда просят снять иммунитет для совершения процессуальных действий», — пояснил Корниенко. По его словам, после вступления 1 января 2020 года в силу конституционных поправок такие голосования будут не нужны.

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Политик добавил, что решение о привлечении бывшего президента к уголовной ответственности и его арест будет вынесено отдельно. Однако принимать его депутаты будут самостоятельно в соответствии «с качеством представления» и «по другим политическим мотивам».

18 ноября стало известно, что ГБР уведомило Генпрокуратуру о получении Петром Порошенко статуса подозреваемого по двум уголовным делам вместо статуса свидетеля. В связи с этим в ведомство было направлено ходатайство о снятии депутатской неприкосновенности с политика и привлечении его к уголовному делу. Надзорное ведомство должно получить соответствующее разрешение в Верховной Раде.

Всего на Украине открыты 13 уголовных дел, в которых фигурирует Порошенко. Они касаются возможной государственной измены, легализации в офшорах преступных доходов и вероятного вмешательства в деятельность судебной власти. Также ГБР проводит расследование о вероятных нарушениях закона при вхождении украинских кораблей в российские территориальные воды в районе Крыма в ноябре 2018 года. В настоящий момент по всем этим делам Порошенко проходит как свидетель.

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