Порошенко увидел в своем преследовании российский заказ

Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко считает, что присвоение ему статуса подозреваемого по двум уголовным делам является «российским заказом». Об этом пишет «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-службу экс-главы государства.

С помощью этого заказа, считает Порошенко, недоброжелатели пытаются нанести ущерб его репутации, а также саботировать его участие в некоторых политических мероприятиях, которые пройдут в ближайшее время в Хорватии и Канаде.

Еще одну причину предъявления подозрений экс-президент увидел в стремлении главы Госбюро расследований (ГБР) Романа Трубы зацепиться за «кресло, что быстро ускользает». По словам Порошенко, подобные действия — «последний козырь» в руках руководителя силового ведомства.

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Ранее стало известно, что ГБР уведомило Генпрокуратуру о получении Петром Порошенко статуса подозреваемого по двум уголовным делам вместо статуса свидетеля. В связи с этим в ведомство было направлено ходатайство о снятии депутатской неприкосновенности с политика и привлечении его к уголовному делу. Надзорное ведомство должно получить соответствующее разрешение в Верховной Раде.

Всего на Украине открыты 13 уголовных дел, в которых фигурирует Порошенко. Они касаются возможной государственной измены, легализации в офшорах преступных доходов и вероятного вмешательства в деятельность судебной власти. Также ГБР проводит расследование о вероятных нарушениях закона при вхождении украинских кораблей в российские территориальные воды в районе Крыма в ноябре 2018 года. На данный момент по всем этим делам он проходит как свидетель.

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