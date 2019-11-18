Порошенко рассказал о смеющихся над делом против него курах

Бывший президент Украины Петр Порошенко назвал присвоение ему статуса подозреваемого по двум уголовным делам юридически ничтожным. Об этом политик написал на своей странице в Twitter.

По мнению Порошенко, обвинять бывшего главу государства в попытке захвата власти — «феерическая глупость». «Это дело не имеет юридического веса, это понятно даже начинающему юристу первокурснику. С него даже куры смеются», — подчеркнул он.

Также политик посетовал, что ему пришлось прервать международный визит в Турцию и отменить ряд запланированных встреч. Он пообещал «найти заказчиков и организаторов этой провокации», целью которой бывший президент видит остановку борьбы за европейское и евроатлантическое будущее Украины.

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Ранее в партии Порошенко «Европейская Солидарность» сочли предъявление ему подозрений попыткой главы Госбюро расследований (ГБР) Романа Трубы зацепиться за «кресло, которое быстро ускользает» и назвали дело «российским заказом».

18 ноября стало известно, что ГБР уведомило Генпрокуратуру о получении Петром Порошенко статуса подозреваемого по двум уголовным делам вместо статуса свидетеля. В связи с этим в ведомство было направлено ходатайство о снятии депутатской неприкосновенности с политика и привлечении его к уголовному делу. Надзорное ведомство должно получить соответствующее разрешение в Верховной Раде.

Всего на Украине открыты 13 уголовных дел, в которых фигурирует Порошенко. Они касаются возможной государственной измены, легализации в офшорах преступных доходов и вероятного вмешательства в деятельность судебной власти. Также ГБР проводит расследование о вероятных нарушениях закона при вхождении украинских кораблей в российские территориальные воды в районе Крыма в ноябре 2018 года. В настоящий момент по всем этим делам Порошенко проходит как свидетель.

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