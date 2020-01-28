Трамп уcложнит получение гражданства США для небогатых

Верховный суд США позволил администрации президента Дональда Трампа усложнить получение вида на жительство в США для иммигрантов, нуждающихся в государственной поддержке. Об этом сообщает агентство Reuters.

За спорный запрос, который сторонники прав мигрантов называли «фильтром против небогатых», проголосовали пятеро из девяти судей, в том числе двое назначенных президентом. Теперь с этого решения снята блокировка, установленная осенью 2019 года по инициативе нескольких штатов и НКО.

Государство сможет отказывать иностранцам в получении грин-карты по причине их недостаточного уровня образования, знания английского языка или возраста — факторов, по которым можно предсказать, что будущему жителю страны понадобятся ваучеры на недвижимость, бесплатная медицинская страховка и другие программы социальной поддержки.

Впервые о том, что нынешняя администрация Соединенных Штатов собирается ввести такие правила, стало известно в августе 2019 года. Тогда эту меру подали как способ защитить налогоплательщиков от «обузы для общества», которую представляют необеспеченные мигранты.

Жесткая миграционная политика — одно из предвыборных обещаний Дональда Трампа как в 2016 году, так и на приближающихся выборах 2020 года. 23 января сообщалось, что его администрация ввела меры против «родильного туризма» — визита в страну с целью родить ребенка и таким образом дать ему американское гражданство.

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