Трамп занялся живущими на пособия иммигрантами

Администрация президента США Дональда Трампа обнародовала новые правила, согласно которым иммигрантам, пользующимся социальными льготами, будут чаще отказывать в green card (виде на жительство). Об этом сообщает Reuters.

«Долговременный положительный эффект будет в том, что налогоплательщики будут защищены — мы обеспечим, чтобы иммигранты в нашей стране не были обузой для общества, чтобы они сами становились на ноги, как иммигранты в прошлом», — заявил исполняющий обязанности директора Службы гражданства и иммиграции США (USCIS) Кен Куччинелли.

Под новые правила попадают «зависящие от общества» иммигранты, которые в течение долгого времени получали социальные льготы (такие как медицинская страховка Medicaid, ваучеры на недвижимость). Кроме того, будут учитываться другие характеристики кандидатов — возраст, состояние здоровья, финансовые возможности.

Службы гражданства и иммиграции при рассмотрении заявок на предоставление законного статуса в США будут учитывать программы социальной помощи наряду с другими факторами — такими, как образование, семейный доход и состояние здоровья. Кроме того, по словам помощника президента по борьбе с нелегальной иммиграцией Стивена Миллера, заявителям будут чаще отказывать из-за «несоблюдения стандартов доходов». Отмечается, что нововведения в законодательстве вступят в силу 15 октября.

Сразу после того как правило было анонсировано, Национальный иммиграционный юридический центр заявил, что подаст иск, чтобы остановить его вступление в силу. Критики нового правила считают, что оно направлено на сокращение не только нелегальной, но и легальной миграции в США.

Новое правило вытекает из закона об иммиграции 1882 года, который позволяет правительству США отказывать в выдаче визы любому лицу, в адрес которого выдвинуто «общественное обвинение». Однако теперь под действие этого закона может попасть больше людей.

В июне сообщалось, что сенат США одобрил законопроект, по которому будут введены санкции в отношении лиц, которых Вашингтон обвиняет во вмешательстве в американские выборы. По нему люди, которые вмешиваются в избирательный процесс США, не смогут получить визу в страну, а если они уже находятся на американской территории — их ждет депортация.

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