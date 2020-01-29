Зеленский возложил цветы к памятнику героям советско-украинской войны

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в памятной церемонии в честь героев Крут. Видеозапись торжественной церемонии опубликовал офис главы государства на своей странице в Facebook.

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Зеленский возложил цветы к памятному кресту погибшим солдатам Украинской народной республики (УНР). В официальной украинской историографии они известны в качестве защитников Киева от войск Красной армии в период «советско-украинской войны». Мероприятие прошло в центре украинской столицы при участии военных.

Церемония была посвящена годовщине боя под Крутами — столкновения, произошедшего в январе 1918 года у села Круты под Киевом между частями Красной армии и вооруженными формированиями УНР. На Украине данному событию придается большое значение как образцу героической борьбы молодежи за независимость молодого государства.

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