Мишустин предложил включить в совет директоров Первого канала Симоньян

Российское правительство опубликовало список кандидатов для избрания в качестве представителей государства в совет директоров и ревизионную комиссию Первого канала. Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина размещено на правительственном портале.

Среди кандидатов, которых предлагается включить в состав совета директоров, — главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, гендиректор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров, начальник Экспертного управления президента России Владимир Симоненко, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, замглавы аппарата правительства России Леонид Левин.

В перечень вошли гендиректор Первого канала Константин Эрнст и его заместитель, телеведущий Кирилл Клейменов. В списке также значатся актер Михаил Боярский и пианист Денис Мацуев.

Государственному агентству Росимущество принадлежит контрольный пакет акций Первого канала — 38,9 процента. Еще 29 процентов акций у медиахолдинга «Национальная Медиа Группа», 20 процентами владеет «ВТБ Капитал», 9,1 процента — у ТАСС, остальными 3 процентами владеет «Останкино».

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