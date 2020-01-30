«Сделку века» сочли шагом к апартеиду со стороны Израиля

«Сделка века» по палестино-израильскому урегулированию, текст которой огласили 28 января президент США Дональд Трамп и израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, позволяет Иерусалиму установить режим апартеида — расовой дискриминации. Об этом в +972 Magazin пишет журналист и политолог Омар Рахман.

Отмечается, что стремление властей еврейского государства поселить своих граждан на Западном берегу реки Иордан исключает возможность образования отдельного государства и лишает миллионы палестинцев, живущих в условиях бесконечного военного режима, гражданских и политических прав.

По мнению журналиста, сделка США поддерживает суверенитет Израиля над всей исторической Палестиной и позволяет ему отобрать лучшие территории. Автор материала считает, что целью «сделки века» было не урегулирование конфликта, а желание обозначить свою позицию — поддержать Израиль как государство апартеида. Отмечается, что израильские чиновники открыто призывают к аннексии Западного берега, зная, что их поддерживает Белый дом.

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Журналист заключает, что «сделка века» начала новую стадию в палестино-израильском конфликте — борьба за территорию и суверенитет сменяется на борьбу за равенство и гражданские права. Отмечается, что на этом этапе все страны вынуждены будут пересмотреть свои позиции и выбрать сторону, как это сделала администрация Трампа.

В рамках «сделки века» США предложили признать Израиль и Палестину двумя отдельными государствами. Согласно карте, которую показал американский президент, Иерусалим должен остаться израильской столицей, а Восточный Иерусалим — палестинской.

В Иудее и Самарии на Западном берегу реки Иордан после 1967 года были основаны израильские поселения. Совет Безопасности ООН считает эти территории оккупированными, Израиль же определяет их как спорные.

Иерусалим неоднократно обвиняли в проведении политики апартеида в отношении арабских жителей территорий сектора Газа и Западного берега реки Иордан, у которых, в отличие от еврейских жителей этих земель, нет израильского гражданства. В 1975 году Генассамблея ООН включила Израиль в список стран, практикующих апартеид, а сионизм был признан формой расизма и расовой дискриминации. В 1991 году эту резолюцию отменили.

Власти Израиля официально осуждают все формы расовой дискриминации и заявляют, что проводят политику, направленную на запрет сегрегации.

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