Россиянка обожглась «Кротом»

Жительница Москвы случайно облилась средством для прочистки труб «Крот» на работе и получила ожоги разной степени. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Как стало известно изданию, женщина обожгла ногу. Ее доставили в ожоговое отделение одной из московских больниц.

В ноябре 2019 года российский математик Олег Ивашев-Мусатов, который выпил средство для прочистки труб «Крот», умер на 92 году жизни. Предположительно, он случайно выпил средство, перепутав бутылки в ванной комнате. Математик находился в реанимации токсикологического отделения в тяжелом состоянии.

В июне российский продюсер Бари Алибасов случайно выпил средство для прочистки труб «Крот». Его госпитализировали с острым отравлением. Продюсер получил сильный ожог пищевода, несколько дней пролежал в коме.

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