Из галереи в Стокгольме похитили более десяти работ Сальвадора Дали

Из галереи Couleur в Стокгольме, Швеция, были похищены 10-12 бронзовых скульптур и гравюр художника Сальвадора Дали. Об этом владелец галереи Педер Энстрем рассказал изданию Aftonbladet в четверг, 30 января.

Отмечается, что каждая работа стоит от 200 до 500 тысяч шведских крон (от 19 до 47 тысяч евро), таким образом общая стоимость украденных произведений составляет до 380 тысяч евро.

Два злоумышленника увезли работы Дали на автомобиле Audi ранним утром 30 января. Полиция ищет преступников.

15 октября сообщалось, что удачливый вор за 32 секунды вынес из галереи в Сан-Франциско картину Дали «Горящий жираф» стоимостью 20 тысяч долларов. Его действия попали на видео.

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