Удачливый вор вынес из галереи дорогостоящую картину Дали за 32 секунды

Картину Сальвадора Дали «Горящий жираф» стоимостью 20 тысяч долларов похитили из художественной галереи в Сан-Франциско. Об этом сообщает Associated Press.

Директор галереи Рашад Хопкинс предположил, что вор украл полотно менее, чем за минуту: «Он вошел и вышел в одно мгновение». Глава заведения предположил, что злоумышленник не планировал преступление заранее, а просто положился на удачу.

Камера наблюдения, установленная в галерее, на тот момент не работала.

Телеканал ABC7 опубликовал видеозапись с камеры, установленной на улице рядом с галереей. Отмечается, что темнокожему мужчине потребовалось 32 секунды, чтобы украсть картину.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!