В центре Москвы снова ограбили галерею

Из частной художественной галереи в центре Москвы украдены пять картин советских художников и фотоаппарат. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД.

«18 марта в полицию от гражданина 1973 года рождения поступило сообщение о том, что на улице Пречистенка из частной галереи похищен фотоаппарат и пять картин советских художников», — заявил сотрудник министерства. Он отметил, что сумма материального ущерба еще не подсчитана, проводится проверка.

По данным информационного агентства, были похищены работы художников Бориса Смирнова-Русецкого и Михаила Соколова.

Ранее в январе из инженерного корпуса Третьяковской галереи на глазах у посетителей неизвестный украл картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». Позже похитителя задержали, а произведение искусства изъяли.

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