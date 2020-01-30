В российском роддоме новорожденной порезали лицо

В роддоме города Кыштым в Челябинской области младенцу порезали лицо при кесаревом сечении. Об этом сообщила бабушка ребенка, передает издание «Первый областной».

Как рассказала женщина, ее 19-летняя дочь Дарья поступила из Верхнего Уфалея в роддом со схватками. Роды должны были быть естественными, но в последний момент ребенок изменил положение, и врачи решили делать кесарево.

Роженице сделали эпидуральную анестезию, но она все чувствовала и кричала, что ее «режут наживую». Тогда ей сделали внутривенный наркоз, она уснула.

Когда новорожденную показали матери и бабушке, они увидели на лице ребенка порез. Врачи сказали, что роженице «меньше надо было дергаться», и обработали порез зеленкой. У Дарьи после операции кесарева сечения поднялась температура, развилась инфекция, ее лечат антибиотиками, но при этом она кормит грудью, утверждает ее мать.

В больнице и региональном минздраве ситуацию пока не комментируют.

10 января стало известно, что в московском родильном доме №27 пациенток вынуждали рожать естественным путем, «выдавливая» детей в процессе родов. По словам одной из пациенток, они заранее обговорили с врачом, что роды будут проводиться путем кесарева сечения, поскольку плод был слишком крупный,однако в итоге ей пришлось рожать естественным путем. Дочь Татьяны родилась инвалидом и не может жить без паллиативной помощи. Врачи заявили, что были вынуждены прибегнуть к методу «выдавливания», поскольку роженица якобы не хотела тужиться. Всего расследуется четыре случая родов, в результате которых трое младенцев появились на свет с осложнениями, один погиб.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru