Путешественники назвали самые желанные места отдыха в России

Путешественники выбрали самые желанные места отдыха в России. Об этом газете «Известия» рассказал руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

По его словам, в первую очередь российские путешественники всех возрастов, социальных слоев и сфер деятельности хотят поехать на отдых в Крым и Сочи. Среди мест с более активным досугом респонденты чаще всего называли Алтай, Байкал и Санкт-Петербург.

«Как мы полагаем, это связано с тем, что это те регионы, которые наиболее часто мелькают и в новостях, и в других медиа», — добавил он.

Большинство опрошенных рассказали, что предпочитают путешествовать по России из-за культурных достопримечательностей, а не из-за пляжного отдыха. Среди таких мест наиболее популярными оказались Санкт-Петербург, Москва, города Золотого кольца и Крым.

Ранее результаты опроса сервиса планирования путешествий OneTwoTrip показали, что Крым, Санкт-Петербург и страны Европы стали любимыми местами отдыха у российских студентов. Так, самые приятные воспоминания у путешественников связаны с полуостровом. Наибольшей популярностью среди крымских городов пользуется Ялта и Севастополь. На втором месте оказался Санкт-Петербург, а третье место разделили три европейские страны: Германия, Польша и Испания.

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