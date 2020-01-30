Ударивший журналиста Голунова полицейский признал свою вину

Бывший сотрудник МВД Максим Уметбаев признал свою вину в том, что при задержании специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова он превысил полномочия и ударил его. Об этом в четверг, 30 января, сообщает ТАСС .

При этом его адвокат заявил, что Уметбаев отрицает свою причастность к фальсификации дела о наркотиках против журналиста.

Как добавляет Telegram-канал Life Shot, экс-полицейский арестован на два месяца.

Ранее стало известно , что Басманный суд арестовал первого полицейского — Романа Феофанова — по делу Голунова. Его взяли под стражу до 29 марта. Бывший полицейский свою вину не признал.

30 января Следственный комитет России (СКР) попросил Басманный суд Москвы арестовать бывших сотрудников полиции УВД по ЗАО Москвы, задержанных по делу Голунова.

Накануне стало известно , что подброшенные Голунову наркотики были похищены полицейскими из вещественных доказательств.

29 января СКР заподозрил пятерых бывших сотрудников УВД по ЗАО Москвы в покупке наркотиков, которые затем подбросили журналисту Ивану Голунову. Были задержаны Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, работавшие в отделе по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО, а также бывший начальник этого отделения Игорь Ляховец.

14 января Голунова признали потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий полицейскими. Журналиста уведомил о начале расследования старший следователь по особо важным делам майор юстиции О.С. Шачиев.

Голунова задержали 6 июня 2019 года в Москве, обвинив в покушении на сбыт наркотиков. Грубые нарушения при его задержании вызвали широкий общественный резонанс. Активисты собирались у здания Главного управления МВД по Москве с требованием освободить репортера, многие сотрудники СМИ выступили в защиту коллеги. 11 июня 2019 года министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил о закрытии уголовного дела против журналиста Голунова и его освобождении.

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