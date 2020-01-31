Обвиненных в ошибочной эвтаназии бельгийских врачей оправдали

В Бельгии суд присяжных оправдал врачей, обвиненных по делу об ошибочной эвтаназии женщины по имени Тина Нис (Tine Nys). Об этом сообщает BBC News.

Заседание длилось более восьми часов. Обвинения были предъявлены трем врачам: назначившему инъекцию Жорису Ван Хову (Joris Van Hove), психиатру Лив Финпонт (Lieve Thienpont) и бывшему лечащему врачу Фрэнку Д. (Frank D). Первых двух оправдали, поскольку их действия не были незаконными, а любые сомнения трактовались в их пользу. Фрэнка — потому, что он не знал о том, что пациентке сделают эвтаназию. Зал встретил вердикт аплодисментами.

«Конечно, я счастлив, [годы расследования] были трудны, ведь никто раньше не выигрывал подобное дело. Сегодня я буду спать спокойно», — рассказал Ван Хов. Адвокаты врачей пожаловались, что с их клиентами обращались «почти как с убийцами», хотя они действовали добросовестно.

Полицейские начали расследование в конце ноября 2018 года.

Эвтаназию 38-летней Тины Нис одобрили и провели 10 лет назад — в 2010-м. Она страдала от синдрома Аспергера — особой формы аутизма. Ее семья обратилась в полицию в 2017 году, обвинив врачей в отравлении. По их словам, процедура проходила с многочисленными нарушениями. Они также утверждали, что женщина обратилась с просьбой об эвтаназии не из-за болезни, а из-за неудачных отношений.

В Бельгии эвтаназию разрешено применять к психически больным пациентам, которые подтверждают, что их страдания «невыносимы и неизлечимы». С 2002 года в стране легально усыпили более 10 тысяч человек.

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