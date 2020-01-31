Доказана общая теория относительности Эйнштейна

Ученые Технологического университета Суинберн в Австралии и Общества Макса Планка в Германии доказали существование эффекта Лензе — Тирринга, предсказанного в рамках общей теорией относительности Эйнштейна. Это явление, также называемое увлечением инерциальных систем отсчета, заключается в появлении дополнительных ускорений тела, находящегося вблизи массивного вращающегося объекта. Об этом сообщает издание Science Alert.

Исследователи с помощью радиотелескопа изучили бинарную систему PSR J1141-6545, состоящую из белого карлика и радиопульсара, частота вращения которого равна 150 оборотам в минуту. Обе звезды обращаются вокруг друг друга менее чем за пять часов. Оказалось, что наклон орбиты пульсара медленно меняется из-за эффекта Лензе — Тирринга, вызванного вращением белого карлика. Наблюдения согласуются с эволюционным сценарием, согласно которому белый карлик перетягивает на себя вещество, оставшееся от предшественника пульсара.

Ранее ученые Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе пришли к выводу, что в центре Млечного Пути может находиться вторая сверхмассивная черная дыра. Исследователи также доказали теорию относительности Эйнштейна, наблюдая за изменением длин волн спектра, которые испускает звезда, проходившая мимо черной дыры.

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