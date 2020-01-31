Россияне лишились счастья: индекс в 2019 году снизился до минимума за шесть лет. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на опрос ассоциации исследовательских агентств Gallup International.

Опрос показал, что 42 процента респондентов в России назвали себя счастливыми, а 18 процентов — несчастными. Индекс рассчитывается как разница между положительными и отрицательными ответами. Иными словами, он равен 24 процентным пунктам — худший показатель с 2013 года. Для сравнения в мире показатель равняется 48 процентным пунктам (счастливыми себя назвали 59 процентов опрошенных, несчастными — 11 процентов).

В опросе, проведенном в ноябре-декабре прошлого года, участвовали 45 тысяч человек из 46 стран. В России были опрошены 1,5 тысячи человек из всех регионов страны.

В ноябре 2019-го Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) объявил, что более 80 процентов россиян в той или иной степени считают себя счастливыми. Социологи отмечают, что счастливыми людей делают наличие семьи (29 процентов), собственное здоровье и здоровье близких (22 процента), хорошая работа (13 процентов) и дети (12 процентов).

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