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Лондонские критики назвали лучший фильм года

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Организаторы ежегодной премии Лондонского кружка кинокритиков назвали победителей. Список был опубликован на сайте мероприятия.

Приза «Лучший фильм года» была удостоена корейская картина «Паразиты». Работавшего над проектом Пона Джун-хо наградили званием лучшего режиссера.

Хоакина Феникса лондонские критики объявили главным актером года, отметив его роль в ленте «Джокер». Лучшей актрисой признали Рене Зеллвегер, сыгравшую в драме «Джуди». Эксперты также отметили сценарий фильма Ноа Баумбака «Брачная история», написанный самим режиссером.

За роль второго плана награды получили Лора Дерн («Брачная история») и Джо Пеши («Ирландец»). Лучшими британскими актерами назвали Роберта Паттинсона и Флоренс Пью.

В январе лента «Паразиты» завоевала главную премию Гильдии киноактеров США. Премию за лучшую мужскую роль получил Хоакин Феникс, лучшая мужская роль второго плана — у сыгравшего в «Однажды в Голливуде» Брэда Питта. Лучшей актрисой признали Рене Зеллвегер, а лучшая женская роль второго плана досталась Лоре Дерн.

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