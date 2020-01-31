Лондонские критики назвали лучший фильм года

Организаторы ежегодной премии Лондонского кружка кинокритиков назвали победителей. Список был опубликован на сайте мероприятия.

Приза «Лучший фильм года» была удостоена корейская картина «Паразиты». Работавшего над проектом Пона Джун-хо наградили званием лучшего режиссера.

Хоакина Феникса лондонские критики объявили главным актером года, отметив его роль в ленте «Джокер». Лучшей актрисой признали Рене Зеллвегер, сыгравшую в драме «Джуди». Эксперты также отметили сценарий фильма Ноа Баумбака «Брачная история», написанный самим режиссером.

За роль второго плана награды получили Лора Дерн («Брачная история») и Джо Пеши («Ирландец»). Лучшими британскими актерами назвали Роберта Паттинсона и Флоренс Пью.

В январе лента «Паразиты» завоевала главную премию Гильдии киноактеров США. Премию за лучшую мужскую роль получил Хоакин Феникс, лучшая мужская роль второго плана — у сыгравшего в «Однажды в Голливуде» Брэда Питта. Лучшей актрисой признали Рене Зеллвегер, а лучшая женская роль второго плана досталась Лоре Дерн.

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