Спикер парламента Хакасии оправдал депортацию калмыков и попал под шквал критики

Спикер парламента Хакасии Владимир Штыгашев оправдал высылку калмыков в Сибирь в годы Великой Отечественной войны и попал под шквал критики. В результате ему пришлось принести извинения, передает ТАСС.

В среду, 29 января, Штыгашев, выступая на сессии парламента республики, заявил, что лидер СССР Иосиф Сталин решил выслать калмыков в Сибирь, стремясь защитить их от советских солдат и казаков. По его словам, донские казаки и ростовские мужики после возвращения с фронта начали бы мстить калмыкам, которые в годы войны сотрудничали с гитлеровской Германией. Штыгашев подчеркнул, что пособники фашистов «были в каждой калмыцкой семье» и только в Ростовской области вырезали 160 тысяч человек.

После этого глава Калмыкии Бату Хасиков назвал недопустимыми попытки оправдать депортацию калмыков во время сталинских репрессий и напомнил, что около 4 тысяч представителей калмыцкого народа были награждены орденами и медалями за боевые заслуги в ходе Великой Отечественной войны.

Высказывания Штыгашева вызвали возмущение и среди жителей Калмыкии. Как сообщает Kalmykiya news в своем Instagram-аккаунте, некоторые из них приняли участие в пикетах, призвав отправить спикера хакасского парламента в отставку.

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С аналогичной инициативой выступили и депутаты Верховного совета Хакасии от ЛДПР, отмечает «Коммерсантъ-Сибирь». Как рассказал изданию руководитель реготделения партии Михаил Молчанов, парламентарии уже начали сбор подписей за проведение внеочередной сессии, где будет рассмотрен данный вопрос.

После этого Штыгашев был вынужден принести извинения за свои слова. Он отметил, что сожалеет, если его высказывания задели чьи-то чувства, но подчеркнул, что его слова, распространенные в СМИ, были вырваны из контекста и неправильно истолкованы, передает ТАСС.

В годы Великой Отечественной войны часть Калмыцкой АССР была оккупирована немецко-румынскими войсками. В Элисте было образовано специальное подразделение для борьбы с советскими партизанами и разведывательно-диверсионными группами, позднее — Калмыцкий кавалерийский корпус, участвовавший в войне на стороне Германии. В 1943 году республика была освобождена советской армией, после чего власти СССР приняли решение депортировать калмыков за пособничество нацистам. Всего высылке подверглись более 100 тысяч человек, в основном их расселили в Омской и Новосибирской областях, в Красноярском и Алтайском краях, а также на Урале и в республиках Средней Азии. При этом сама Калмыцкая АССР в 1944 году была упразднена. Вернуться на родину калмыкам разрешили после реабилитации в марте 1956 года.

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