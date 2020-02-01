Взорвавшийся над Уралом суперболид попал на видео

Взорвавшийся в небе над Свердловской, Тюменской, Омской, Челябинской и Курганской областями суперболид попал на видео. Соответствующий ролик размещен в YouTube на канале Starvisor.

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Там же отмечается, что вспышка метеора попала на видео 30 января в 03:13 по екатеринбургскому времени, а съемка проводилась в Ирбитском районе Свердловской области.

В январе 2015 года сотрудники Челябинского краеведческого музея провели повторное взвешивание осколка метеорита «Челябинск», упавшего в феврале 2013 года в озеро Чебаркуль. Масса метеорита оказалось равной 505 килограммам, что на 32 килограмма больше данных взвешивания, полученных после высокоточного гравиметрического измерения, проведенного в ноябре 2014 года.

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