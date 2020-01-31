НАСА навсегда завершило Spitzer

После более чем 16-летней работы инфракрасный космический телескоп Spitzer навсегда завершил свою миссию, сообщает НАСА.

«В четверг [30 января] космический аппарат был переведен в безопасный режим, прекратив все научные операции. После подтверждения вывода из эксплуатации руководитель проекта Spitzer Джозеф Хант заявил, что миссия официально завершена», — говорится в пресс-релизе агентства.

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В марте 2015 года НАСА сообщило об обнаружении при помощи космических телескопов Hubble и Spitzer одной из самых старых и ярких галактик, какую наблюдали астрономы в ранней Вселенной.

Запущенный в августе 2003 года, Spitzer вместе с космическими телескопами Hubble, Compton и Chandra составлял крупнейшие обсерватории программы Great Observatories.

Одним из крупнейших результатов Spitzer является обнаружение экзопланетной системы вокруг TRAPPIST-1, содержащей самое большое количество суперземель, когда-либо обнаруженных вокруг одной звезды.

Миссию Spitzer должен продолжить телескоп James Webb, запуск которого намечен на март 2021 года.

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