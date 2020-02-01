Опубликован последний разговор погибшего при обрушении спорткомплекса рабочего

«Фонтанка» опубликовала последний перед обрушением спорткомплекса в Санкт-Петербурге разговор рабочих. Запись была сделана с помощью камеры, закрепленной на каске погибшего Матвея Кучерова.

Издание уточняет, что высотники должны были отсоединить металлические винты, на которых держалась крыша, от внешнего бетонного кольца. Эту работу выполняли три пары человек, первую из которых составили Кучеров и его друг детства Александр Бардынин. Основные команды при погрузке и разгрузке знал только Кучеров. Он общался со штабом на земле и крановщиком, а также орудовал газосварочным резаком.

Люльку с Кучеровым и Бардыниным поднимал грузовик с длинной стрелой, машинист крана работал вслепую — его по рации ориентировали высотники.

Ссылаясь на запись переговоров рабочих со штабом, «Фонтанка» пишет, что на земле были не очень довольны темпом демонтажа. Тогда Кучерову и Бардынину предложили прицепиться к люльке и с внешнего кольца здания резать ванты. «Один человек встает на кольцо, прицепляется к люльке, ведет люльку за собой», — уточнил штаб.

Кучерову, который, по задумке коллег, должен был стоять на кольце, не понравилась эта идея. Он спросил, не опасно ли это, но в результате все равно вышел на кольцо. В итоге следующие ванты он срезал в три раза быстрее, чем первые.

Затем высотники спустились, отдали камеру и вернулись обратно. Чтобы еще больше сэкономить время работ, Кучеров отстегнулся от Бардынина и получил полную свободу действий. При отрыве 15-го крепления конструкция спорткомплекса не выдержала нагрузки и обрушилась. Кучеров добежал до люльки, коснулся ее, но все равно сорвался.

Обрушение спорткомплекса произошло накануне, 31 января. На видео, опубликованном в сети, видно, как рабочий отрезает часть металлической конструкции газовым инструментом, и крыша начинает стремительно рушиться. Погибшему Матвею Кучерову было 29 лет.

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