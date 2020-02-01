Уничтожение цели винтовкой M16 показали из тепловизионного прицела

Канал CalibreObscura в Twitter разместил ролик, в котором показано уничтожение цели американской винтовкой M16A4 при помощи смонтированного на нее тепловизионного прицела PULSAR.
В подписи к видео, в котором «глазами» оптического прицела демонстрируется ликвидация, предположительно, двух террористов, отмечается, что речь идет о таких моделях PULSAR, как XD50 или XD75.
В январе CalibreObscura показал видео уничтожения сирийского Т-72 ракетой.
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