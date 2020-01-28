Уничтожение ракетой Т-72 попало на видео

Попадание ракеты в танк Т-72М1 Adra в Алеппо (Сирия) сняли на видео. Соответствующий ролик опубликовал в Twitter канал CalibreObscura.

В подписи к видео сообщается, что сирийский танк мог быть уничтожен, предположительно, советским противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) «Конкурс».

Материалы по теме Быстрее звука От «Арматы» до Су-57: какое оружие получит Россия в 2020 году

В октябре 2019 года в Twitter пользователь TitusMichaeleus выложил фотографию сирийского Т-72М1 Adra, получившего незначительные повреждения в в ходе подрыва на мине.

Тогда же канадские танкисты на специализированном форуме CanadianGunNutz посчитали советский танк Т-72 «грубее» и теснее немецких Leopard 1990-х годов, что, по их мнению, никаким образом не влияет на возможности первого «врезать» второму.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!