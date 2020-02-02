Десятки верующих погибли в давке на христианской службе

Давка во время службы в церкви на севере Танзании привела к гибели 20 человек, еще 16 человек пострадали. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает Reuters.

Число жертв окончательно не установлено: сообщается, что оно еще может вырасти. По меньшей мере пятеро из погибших были детьми.

Инцидент произошел во время вечерней службы, проходившей на стадионе города Моши, находящегося рядом с горой Килиманджаро. На богослужении присутствовали несколько сот человек. Известно, что давка началась, когда верующие пытались пробиться к пастору Бонифасе Мвампосе (Boniface Mwamposa), чтобы получить помазание благословленным маслом.

Сообщается, что этот священник — один из представителей популярного в Танзании направления пятидесятнических церквей. По данным агентства, их адепты обещают верующим, что благословение принесет им процветание и излечение от болезней, а прихожане взамен отдают им примерно 10 процентов от своего дохода.

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