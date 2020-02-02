Российского журналиста насильно посадили в автомобиль и устроили ему обыск

Неизвестные напали на журналиста Дэвида Мамедова во Владикавказе. Об этом рассказал сам журналист на своей странице в Facebook.

По словам Мамедова, нападавшие подозвали его на улице, обвинив в распространении наркотиков, после чего насильно посадили в автомобиль «Нива» белого цвета. В качестве доказательства законности своих действий один из них показал некое удостоверение.

В машине у журналиста отобрали телефон и устроили обыск без понятых. «Ничего запрещенного у меня не нашли, затем начали проверять мои переписки, фотографии, узнавать, какие организации мне известны», — написал он.

После нападавшие посоветовали Мамедову выглядеть «как местный». По его словам, они не извинились перед ним за свое поведение, мотивировав это тем, что борются с распространителями наркотиков.

В пресс-службе Северной Осетии «Ленте.ру» сообщили, что полиция начала проверку по факту произошедшего. Личности злоумышленников устанавливаются.

Дэвид Мамедов — корреспондент «ОТР», сотрудничает с телеканалами «Матч ТВ», НТВ и «Алиф ТВ».

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