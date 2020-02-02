Гендиректору телеканала «Дождь» диагностировали рак груди

Генеральный директор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева в своем интервью с журналистом Катериной Гордеевой рассказала, что в декабре 2019-го ей поставили диагноз «рак груди». По ее словам, первое время ей было тяжело произнести слово «рак».

В выпуске программы «Синдеева» обсуждались проблемы российской медицины, табуированность онкологии в обществе и поддержка людей, столкнувшихся с этой болезнью. Синдеева рассказала, что ей не нравятся слова «бороться с раком», потому что она с ним не борется. «Я его приняла внутрь себя, поняла, что, чувак, нам надо как-то с тобой пожить и разобраться», — поделилась она.

По мнению Синдеевой, о болезни нужно говорить, потому что это поможет решить часть проблем — психологических и практических. Она рассказала, что знакомые, узнававшие о ее заболевании, давали советы по врачам или книгам, которые стоит прочесть. «И это очень полезно, потому что это никто у тебя не сидит на голове, но тебе дают подсказки», — рассказала Синдеева и добавила, что если бы она носила это в себе, то начала бы «загонять себя во все это».

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