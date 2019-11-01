Телеведущая узнала о раке груди в прямом эфире и расплакалась

Журналистка регионального американского телеканала KFOR Али Мейер (Ali Meyer) в прямом эфире узнала о том, что больна раком груди. 41-летняя женщина транслировала процедуру обследования в соцсети Facebook и не знала о диагнозе заранее, сообщает канал.

По словам Мейер, она не предполагала, что у нее обнаружат какую-либо болезнь, и пошла на маммографию для привлечения внимания других женщин к необходимости проверить грудь. «Ни за что не ожидала, что это не будет просто и быстро. У меня не было опасений: каких-то предпосылок или похожих диагнозов в семье», — отметила она.

Однако во время обследования врач обнаружил заболевание. Вскоре после объявления диагноза женщина в слезах сказала обо всем и зрителям, пишет Metro. «Это тяжко и шокирующе. Это не те новости, которые я хотела сказать вам, но именно это произошло», — заметила она.

«Не забуду того дня, как сказала мужу и моим дочкам, после того, как они вышли из автобуса», — добавила журналистка. По ее словам, специалисты посоветовали сдать анализ крови, и он подтвердил, что у нее не было генетической предрасположенности к раку.

Через два месяца женщина последовала советам врачей и пошла на операцию. Медики уверяли, что вылечиться от рака можно только путем практически полного удаления правой груди. Спустя год со своей первой маммографии Мейер снова пришла на обследование. В этот раз врачи не нашли каких-либо злокачественных образований, она была здорова.

Ранее у американской телеведущей Мишель Велес (Michelle Velez) после редкого осложнения при беременности развился рак. По ее словам, осложнения из-за невозможности развития плода ребенка привели к образованию злокачественной опухоли, которая дает метастазы.

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