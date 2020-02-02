Новая Зеландия запретила въезд в страну побывавшим в Китае иностранцам

Власти Новой Зеландии на фоне распространения коронавируса закроют въезд в страну для иностранных туристов, побывавших в Китае. Об этом сообщает Radio New Zealand.

Запрет вступит в силу с 3 февраля. Отмечается, что граждане Новой Зеландии и их ближайшие родственники смогут въехать в страну. Однако по прибытии они подвергнутся повышенному досмотру и проведут 14 дней в карантине.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн подчеркнула, что подобные меры крайне важны для государства во избежание распространения эпидемии и с целью ее сдерживанию.

Президент США Дональд Трамп временно запретил въезд побывавшим в Китае иностранцам. Исключение распространяется только на членов семей американских граждан, а также тех, кто имеет разрешение на постоянное жительство в США. Их будут принудительно помещать в карантин, проводить осмотр и предоставлять необходимую помощь.

По состоянию на 1 февраля коронавирус 2019-nCoV диагностировали почти у 12 тысяч человек. 259 случаев заболевания привели к летальному исходу, 243 человека окончательно излечились. За пределами КНР подтверждено заражение более чем у 100 человек. Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию чрезвычайной ситуацией международного значения.

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