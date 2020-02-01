США запретят въезд побывавшим в Китае иностранцам

Президент США Дональд Трамп временно запретил въезд побывавшим в Китае иностранцам. Об этом заявил министр здравоохранения Алекс Азар, его слова приводит телеканал CNN.

Исключение распространяется только на членов семей американских граждан, а также тех, кто имеет разрешение на постоянное жительство в США. Их будут принудительно помещать в карантин, проводить осмотр и предоставлять необходимую помощь.

Азар отметил, что иностранным гражданам запретили въезд, чтобы предотвратить риск передачи вируса 2019-nCoV. Если гражданин иностранного государства посещал Китай в последние 14 дней, то ему откажут во въезде в Соединенные Штаты. Запрет вступит в силу 2 февраля. Министр добавил, что эти меры позволят оставить низким риск заражения коронавирусом граждан США.

Большинство подтвержденных случаев заболевания коронавирусом 2019-nCoV зафиксировано в Китае, инфицированные есть во всех регионах КНР, включая Тибет. По последним данным, вирусом заражены почти 10 тысяч человек, 213 скончались. 171 пациент полностью излечился. Инфекция добралась до США, Великобритании, некоторых европейских стран и государств юго-восточной Азии. Известно, что вирус способен передаваться от человека к человеку. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель с мокротой.

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