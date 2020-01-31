Китай ответил на заявление США об угрозе компартии

В МИД Китая ответили на заявление госсекретаря США Майка Помпео, который назвал китайскую Коммунистическую партию главной угрозой современности. Представитель ведомства Хуа Чуньин (Hua Chunying) оценила действия американской стороны как недоброжелательные и несвоевременные, передает РИА Новости.

По ее словам, под руководством Коммунистической партии и с поддержкой международного сообщества китайский народ сможет победить вспышку коронавируса.

Хуа Чуньин заявила, что друг познается в беде, и добавила, что многие страны согласились помочь Китаю в борьбе с эпидемией коронавируса. «ВОЗ не рекомендовал вводить ограничения на передвижения людей, но США поступили наоборот, они задали очень плохое начало», — рассказала представитель МИД. Она подчеркнула, что Китай всеми силами борется с вирусом и напомнила об открытой позиции правительства в связи с ситуацией.

Госсекретарь США Майк Помпео в четверг, 30 января, назвал Коммунистическую партию Китая главной угрозой современности. «Хотя мы по-прежнему должны сохранять неимоверную бдительность относительно терроризма, ...Коммунистическая партия Китая представляет собой центральную угрозу нашего времени», — заявил американский чиновник.

Большинство подтвержденных случаев заболевания коронавирусом 2019-nCoV зафиксировано в Китае, инфицированные есть во всех регионах КНР, включая Тибет. По последним данным, вирусом заражены почти 10 тысяч человек, 213 скончались, 171 пациент излечился. Инфекция добралась до США, Великобритании, некоторых европейских стран и государств юго-восточной Азии. Известно, что вирус способен передаваться от человека к человеку. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель с мокротой.

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