Смертельный коронавирус добрался до Швеции

Новый китайский коронавирус 2019-nCoV впервые нашли у пациента в Швеции. Об этом со ссылкой на министерство здравоохранения страны сообщает Reuters.
Как стало известно агентству, инфекцию обнаружили у женщины на юге страны. Она недавно посещала китайскую провинцию Хубэй, откуда вернулась с кашлем и другими симптомами заражения. Сообщается, что она изолирована, а ее состояние не вызывает опасений.
Ранее 31 января сообщалось, что два случая заражения зафиксированы в Италии у китайских туристов, еще двое инфицированных появились в Великобритании. До этого 2019-nCoV добрался до Франции, Германии и Финляндии.
На сегодняшний день вирусом заразились почти 9,8 тысячи человек по всему миру, большинство из них — 9658 — находятся в Китае. 213 заболевших умерли, а 187 — вылечились от инфекции.
Вирус впервые появился в китайском городе Ухань в декабре 2019-го. Он передается от человека к человеку. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель. По мнению экспертов, новый вирус может появиться в России в середине февраля 2020 года. ВОЗ уже признала вспышку коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения.