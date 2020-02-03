Россиянин провел 20 минут без воздуха из-за внезапного отключения электричества

Житель подмосковной Балашихи Владимир Сидоров провел 20 минут без воздуха, так как из-за внезапного отключения электричества у него перестал работать кислородный аппарат. Об этом сообщило издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным издания, у Сидорова хроническая обструктивная болезнь легких. 26 января на местной подстанции проходили ремонтные работы, но жителей об этом не предупредили. Мужчине стало резко не хватать воздуха.

Жена Сидорова вызвала скорую и МЧС. Спасатели включили аппарат с помощью генератора и питали его около пяти часов, пока в доме не включили свет. Затем мужчину госпитализировали, он находится в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что житель Мурманска Алексей Косаревский 20 лет добивался от чиновников нормального освещения на улице Мурманской, но в итоге провел его сам. Он добавил, что последние 20 лет ремонтирует линию за свой счет, так как отопление и освещение зависят от электричества, а его сосед спилил деревья, рвущие провода. При этом чиновники отвечали ему, что на благоустройство улицы нет денег.

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