Россия назвала преступниками погибших в ЦАР российских журналистов

Погибшие в Центральноафриканской республике (ЦАР) в 2018 году российские журналисты — преступники, нарушившие многие законы этой страны. Об этом заявил РИА Новости посол России в ЦАР Владимир Титоренко.

Он подчеркнул, что россияне использовали подлог документов, чтобы преследовать свои цели в ЦАР: они предъявляли документы волонтеров ООН с подписью Центра управления расследованиями, который не имеет права подписывать такие удостоверения. Титоренко также напомнил про попытку журналистов проникнуть на секретный военный объект и про незадекларированный ввоз съемочной техники.

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«Я могу перечислить еще массу законов, которые были нарушены», — приводит агентство слова посла. Он подчеркнул, что люди, направившие в ЦАР журналистов, не обеспечили их безопасность: не наняли охрану для сопровождения, не проконсультировались с дипломатическим представительством РФ. «То есть люди, которые посылали сюда журналистов, сознательно, видимо, подвергали опасности их жизни», — резюмировал представитель дипмиссии.

13 января заместитель председателя Следственного комитета Игорь Краснов рассказал, что основным мотивом для убийства журналистов считается грабеж. Вдова одного из погибших усомнилась в этой версии и подчеркнула, что она выдвигается без доказательств.

Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, снимавшие в ЦАР документальный фильм, были застрелены 30 июля 2018 года при до конца не выясненных обстоятельствах. По информации проекта «Досье», журналистов могли убить за попытку найти подтверждение связи петербургского предпринимателя Евгения Пригожина с частной военной компанией Вагнера. Журналисты прибыли в республику, рассчитывая получить доказательства, что ЧВК работает на местных приисках за вознаграждение в виде золота. В свою очередь Пригожин отрицает принадлежность к каким-либо проектам в Центральноафриканской Республике.

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