Кореец привел украинку в московскую квартиру, выпил с ней и нашел мертвой

В квартире в центре Москвы, которую арендует гражданин Южной Кореи, нашли тело 27-летней гражданки Украины. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, тело нашли 2 февраля в квартире на Проточном переулке. 44-летний кореец рассказал, что встретился с девушкой в ночном клубе и привел к себе. Всю ночь они пили спиртное, после чего девушка пошла в душ, а мужчина уснул. Утром он обнаружил ее тело в пустой ванне, после чего попросил охрану дома вызвать скорую помощь.

Тело доставили в морг для установления причины смерти. Известно, что мужчина занимает руководящую должность в корейской ритейловой компании Lotte Shopping Rus.

Ранее в туалете московского общежития в Дмитровском переулке нашли тело 16-летней студентки-пианистки из Китая. Погибшая училась на втором курсе отделения фортепиано, тело нашли ее соотечественницы. Причина смерти девушки устанавливается.

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