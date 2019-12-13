В туалете московского общежития нашли тело студентки-пианистки из Китая

В туалете московского общежития в Дмитровском переулке нашли тело 16-летней студентки-пианистки из Китая. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства рассказал, что тело обнаружили 12 декабря. При визуальном осмотре на нем не обнаружили следов насилия. Возле трупа также не нашли «подозрительных предметов».

Погибшая училась на втором курсе отделения фортепиано, тело нашли ее соотечественницы. Причина смерти девушки устанавливается.

12 декабря стало известно, что солдат-срочник погиб на железнодорожной станции «Иркутск-Сортировочный». В Минобороны рассказали, что молодой человек умер из-за неосторожного обращения с оружием. Изначально сообщалось, что он совершил самоубийство. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье 110 УК («Доведение до самоубийства»).

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