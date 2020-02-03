Россиянин с камерой напал на медсестер и приказал поменять мочеприемник

Мурманск | Официальная группа / ВКонтакте

Житель Мурманска возмутился работой сотрудников больницы, которые в три часа ночи не опустошили его больному отцу мочеприемник, устроил скандал и обвинил медиков в пьянстве на рабочем месте. Разговор с ними он записал на видео. Еще один ролик сняли общавшиеся с ним медсестры. Все записи выложены в группу «Мурманск | Официальная группа» во «ВКонтакте».

На первых кадрах мужчина спорит с медицинской работницей, кто из них пьян — он или она. Посетитель ведет себя агрессивно, разговаривает почти исключительно матом и на повышенных тонах. Женщина скрывается от него в кабинете, тот следует за ней. Зайдя в помещение, он начинает оскорблять находящихся внутри медсестер. «Бухая тварь», «животное», — так он их называет.

«Санитарку быстро в 34 палату. Давай, че ты *** (блин)! Пробухались *** (блин). Санитарку *** (блин) в 34 палату!» — требует россиянин.

В ответ собравшиеся отвечают нервным смехом, пытаются отшучиваться. Это еще больше злит мужчину. «Вот шоколадки жрут, твари. Как ***** (ударил) бы тебя, **** ***** (непорядочная женщина, блин)», — говорит он в ответ.

В итоге у горожанина не получается заставить медсестер выполнить свои требования. В порыве злости он толкает ногой офисный стул, который врезается в одну из женщин, и идет сам опустошать мочесборник.

После появления видео в сети администрация больницы заявила, что мужчина был пьян и ударил медработницу. Пострадавшая сняла побои и собирается обратиться в полицию, сообщает «Регион онлайн».

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