Узбекистан оценил отношения с США

Сотрудничество Узбекистана и США находится на пике своего развития. Об этом заявил министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов по итогам переговоров с государственным секретарем США Майклом Помпео, передает РИА Новости.

«Отношения развиваются устойчиво и предсказуемо. Наши дальнейшие усилия будут направлены на поиск взаимовыгодных направлений стратегического партнерства», — оценил Камилов итоги встречи.

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Глава МИД Узбекистана также отметил, что стороны должны продолжать работать над тем, чтобы снять «раздражительные моменты» в двусторонних отношениях. При этом он подчеркнул, что, несмотря на прогресс, у Ташкента и Вашингтона есть вопросы, по которым необходимо продолжать работать.

Камилов рассказал, что Узбекистан желает видеть Центральную Азию «регионом стабильного развития, процветания и сотрудничества». Поэтому, отметил он, Ташкент не желает «ощущать на себе нежелательные политические последствия» противостояния крупных держав в регионе. Узбекистан опирается на выстраивание добрососедских отношений, резюмировал глава внешнеполитического ведомства.

21 января президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что Ташкент намерен в ближайшее время ограничиться статусом наблюдателя в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Он подчеркнул, что сейчас узбекские власти изучают, выгодно ли сотрудничество страны с ЕАЭС и какой статус должна получить республика в отношениях с организацией.

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